Сергей Собянин пригласил москвичей на забег Дедов Морозов, который состоится на ВДНХ 23 декабря. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.
"В воскресенье на ВДНХ пройдет благотворительная акция в поддержку тяжелобольных детей и взрослых – забег Дедов Морозов. Участие платное: весь доход будет перечислен в фонд помощи хосписам "Вера", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что в шести парках Москвы 1 и 7 января пройдут праздничные утренние забеги, посвященные Новому году и Рождеству. Участники преодолеют дистанцию не более пяти километров. Бежать можно в комфортном темпе.
Их цель – познакомить для совместных утренних пробежек любителей спорта и здорового образа жизни. Утренние забеги проведут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Дружбы, "Кузьминках", парке Олимпийской деревни и других.
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