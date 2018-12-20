Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин пригласил москвичей на забег Дедов Морозов, который состоится на ВДНХ 23 декабря. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.

"В воскресенье на ВДНХ пройдет благотворительная акция в поддержку тяжелобольных детей и взрослых – забег Дедов Морозов. Участие платное: весь доход будет перечислен в фонд помощи хосписам "Вера", – написал мэр.

В воскресенье на #ВДНХ пройдет #благотворительнаяакция в поддержку тяжелобольных детей и взрослых - забег Дедов Морозов. Участие платное: весь доход будет перечислен в фонд помощи хосписам "Вера". https://t.co/8VmpLrBgbO — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в шести парках Москвы 1 и 7 января пройдут праздничные утренние забеги, посвященные Новому году и Рождеству. Участники преодолеют дистанцию не более пяти километров. Бежать можно в комфортном темпе.

Их цель – познакомить для совместных утренних пробежек любителей спорта и здорового образа жизни. Утренние забеги проведут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Дружбы, "Кузьминках", парке Олимпийской деревни и других.