"Москино" подарит горожанам бесплатные фильмы в праздники

Фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь"; Режиссёр - Эльдар Рязанов; Сценарий - Борис Ласкин, Владимир Поляков; Производство - Мосфильм

Советские фильмы и сказки покажет "Москино" на новогодние каникулы. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.

"В новогодние каникулы "Москино" бесплатно покажет любимые советские комедии и сказки", – написал мэр, отметив, что вход на все киносеансы свободный.

В новогодние каникулы #Москино бесплатно покажет любимые советские комедии и сказки. Вход на все сеансы свободный. https://t.co/vFDevQF2e8 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 декабря 2018 г.

Как отмечается на сайте "Москино" показы будут идти со 2 по 8 января. Зрители смогут посмотреть "Сказку Странствий", "Джентльменов удачи", "Гараж", "Золушку", "Старика Хоттабыч" и, конечно же, "Карнавальную ночь" и "Иронию судьбы, или С легким паром!".