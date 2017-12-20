Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам состоялось в столице. В нем приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент сообщил, что в России завершается программа расселения аварийного жилья, которое признали таковым на начало 2012 года.

"В общей сложности к концу текущего года в новые дома по программе переедут 684 тысячи человек", – заявил президент. Он добавил, что строительство должно идти на основе передовых проектных решений и технологий. Застройщиков следует экономически стимулировать к более качественной работе.

"Люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или "муравейники", как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана необходимая инфраструктура, социальные и спортивные объекты, парки, общественные пространства", – цитирует Путина портал мэра и правительства Москвы.

Проблему ветхого жилья в столице решит программа реновации, в рамках которой на месте более пяти тысяч старых пятиэтажек появятся современные дома. Инициатива улучшит жилищные условия более 10 процентов москвичей, которые переедут в новые квартиры.

Графики первых переездов москвичей по программе реновации планируют составить в начале следующего года. Для переселения готов миллион квадратных метров жилья.