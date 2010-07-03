Собянин призвал москвичей присылать свои идеи для проекта "Город спорта"

17:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин призвал жителей столицы прислать до 29 ноября идеи по развитию спорта в рамках краудсорсинг-проекта "Город спорта".
"Запускаем юбилейный, 20-й краудсорсинг-проект "Город спорта". Напомню, как это работает: до 29 ноября на портале crowd.mos.ru вы можете написать свои идеи по развитию спорта в Москве", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин попросил горожан рассказать, что нужно для занятий, где еще открыть секции и как лучше информировать о спортивных мероприятиях.
Мэр подчеркнул, что лучшие идеи возьмут на заметку.
Ранее сообщалось, что на этапе "Предлагай" участники будут подавать свои идеи по темам "Спортивные мероприятия мегаполиса", "Спортивные секции", "Информирование о спортивной жизни города". На данном появится возможность предлагать секции по округам проживания.
В рамках этапа "Обсуждай" участники поразмышляют на темы "Как поменять мышление жителя города в пользу здорового образа жизни", "Молодежные спортивные направления и развитие экстремальных видов спорта", "Любимые спортивные игры для детей", "Какими видами спорта вы увлекаетесь".
Этапы "Выбирай" и "Оценивай" пройдут традиционно. "Выбирай" – этап, в ходе которого участники могут ознакомиться с идеями, прошедшими этап экспертного отбора, и задать их авторам вопросы по содержанию идей. "Оценивай" – финальный этап проекта, в ходе которого участники оценивают все прошедшие на него идеи. По итогу голосования будет сформирован список идей для реализации городом.
Экспертами станут первый замруководителя департамента спорта Светлана Бажанова, начальник управления по работе с физкультурно-спортивными организациями Дмитрий Краснюков, начальник спортивного управления Александра Никишова и другие.
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