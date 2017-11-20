Инфраструктуру ЖК "Царицыно" построят на средства городского бюджета

Столичные власти направят 2,5 миллиарда рублей на строительство социальной инфраструктуры для жителей ЖК "Царицыно". Об сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По словам мэра, чтобы помочь жильцам проблемного комплекса, правительство Москвы построит для них школу на 825 мест, детский сад на 370 мест, а также поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену. "Расходы в объеме 2,5 миллиарда рублей включены в адресную инвестиционную программу", – пояснил Собянин, добавив, что финансирование строительства оставшихся корпусов ЖК "Царицыно" уже удалось согласовать с банками.



Уточняется, что в настоящее время на стройплощадке уже восстановили электроснабжение, приступили к откачке воды из котлованов и строительно-монтажным работам в ряде недостроенных корпусов.

ЖК "Царицыно", расположенный на 6-й Радиальной улице, начали строить в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Застройщик – ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" – обязался сдать комплекс в эксплуатацию еще в 2012 году, однако свои обязательства не выполнил.

В 2017 году против главы ОАО "МКХ" Игоря Пинкевича возбудили уголовное дело о мошенничестве, сейчас он находится под арестом, который, по решению суда, продлится до 12 января 2018 года.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с ЖК "Царицыно". Напомнив, что часть дольщиков уже успели получить квартиры и в течение нескольких лет живут без необходимой инфраструктуры, мэр столицы отметил, что попытки "договориться с застройщиком по-хорошему ни к чему не привели", и дело было передано правоохранительным органам.