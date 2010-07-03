Младенческая смертность в столице снизилась вдвое за 9 лет

09:44
фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Младенческая смертность в столице в текущем году снизилась в два раза по сравнению с 2010–2011 годами, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Много всяких качественных показателей, но самый главный показатель – это младенческая смертность. Она сегодня в Москве уже на таком европейском уровне: вполовину меньше, чем была, скажем, в 2011 году, 2010 году. Такой огромный прорыв в этом направлении", – сказал мэр.
В конце сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет. По ее словам, материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза. Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Также в стране на четверть сократилось потребление алкоголя и табака.
Также глава Минздрава отмечала, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели. По ее словам, для дальнейшего увеличения уровня жизни люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.
Правительство России планирует снизить смертность в стране за счет мероприятий, направленных на снижение количества смертей от болезней системы кровообращения и новообразований. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.
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