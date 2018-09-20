Москва продолжит оказывать поддержку в строительстве храмов – Собянин

20 сентября 2018, 16:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва продолжит оказывать поддержку строительству храмов и реставрации памятников церковной архитектуры, сообщил Сергей Собянин в ходе VIII заседания попечительского совета фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы".
"Восьмой год мы с вами успешно реализуем программу поддержки храмов. Построено уже более 70 новых храмов, порядка 50 находятся на различных стадиях строительства", – заявил мэр, обращаясь к патриарху Кириллу. Он заверил главу РПЦ в том, что совместная работа в этом направлении продолжится.
Мэр напомнил, что город взял на себя обязательство благоустройства комфортного общественного пространства вокруг храмов, чтобы москвичи получили не только религиозные объекты, но и места для прогулок и отдыха.
По словам главы города, церковные общины проводят масштабную социальную работу, помогая многодетным семьям, одиноким людям, инвалидам и людям с алкогольной зависимостью.
Собянин напомнил, что в городе идет активное восстановление памятников церковной архитектуры. "За предыдущие годы отреставрировали 44 памятника религиозного назначения, половину из них по программе предоставления субсидии", – цитирует мэра Агентство "Москва". Эту работу, по словам главы города, планируется продолжать.
Патриарх Кирилл поблагодарил мэра и правительство Москвы, а также меценатов и строительные компании за помощь в рамках программы.
"Наблюдая за развитием нашей программы, мы все более убеждаемся, насколько важно соборное творчество", – заявил глава РПЦ.
В июле 2018 года патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской епархии. Он отметил успехи главы города в восстановлении древнейших храмов столицы и строительстве новых церквей.
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