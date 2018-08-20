Собянин: Москва остается промышленным центром России

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Сергей Собянин рассказал, что Москва производит 12% промышленной продукции России.

"Мы производим 12% промышленной продукции страны. То есть Москва более промышленный город, чем страна в среднем. Когда говорят, что в столице с утра до вечера только торгуют и гоняют деньги, это не так – на самом деле Москва остается промышленным центром", – подчеркнул мэр.

При этом он отметил, что власти столицы активно поддерживают промышленное производство. "Если у тебя экологически чистое производство и ты вписываешься в санитарные нормы, то пожалуйста – строй и развивай", – пояснил Собянин в интервью журналу "Эксперт".

Мэр добавил, что для предприятий, которые работают с хорошей добавленной стоимостью, платят высокую зарплату и инвестируют в развитие предусмотрены льготы на аренду земли, недвижимость и подключение к инженерным коммуникациям.

"Мы не хотим деиндустриализации, напротив – мы поощряем предприятия, которые работают на москвичей. Это очень важно, потому что сектор промышленный должен оставаться. Он, соответственно, требует научной, инновационной поддержки, выстраивает всю цепочку от академической науки до производства", – подчеркнул мэр.

В то же время столичный градоначальник отметил, что "современные города аккумулируют не индустриальный, а человеческий капитал". "Чтобы работать с человеческим капиталом, нужно создавать город, который бы люди любили. Но любовь должна быть взаимной", – сказал Собянин.

По его словам, "город, который с каждым годом становится менее комфортным, просто обречен". "Не все, но часть людей может уехать и устроить удачную жизнь в Лондоне. И эта часть может оказаться более образованной, более подготовленной, более креативной", – резюмировал глава города.