Сергей Собянин поздравил Римаса Туминаса с днем рождения

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Сергей Собянин поздравил с 67-летием художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса.

"Традиции, новаторство и огромный режиссерский талант лежат в основе большого зрительского успеха Ваших спектаклей в России, Литве и других странах", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что возглавляемый Туминасом театр имени Вахтангова держит высокую художественную планку и по праву является одним из лучших драматических театров Москвы, а его педагогический дар помогает воспитанию нового поколения молодых актеров и режиссеров.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме. В 1978 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1990-е годы работал в литовских театрах, в 2007 году стал художественным руководителем театра имени Вахтангова.