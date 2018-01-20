20 января, 17:37
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы в музей-заповедник "Коломенское", который отметит 95 лет со дня основания. Соответствующую запись столичный градоначальник сделал в своем микроблоге в Twitter.
"Музею-заповеднику Коломенское 95 лет. Завтра там бесплатные экскурсии в честь юбилея. Вам расскажут о бывшей царской резиденции, покажут древние иконы и книги, впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня", –написал он.
Музею-заповеднику #Коломенское 95 лет. Завтра там бесплатные экскурсии в честь юбилея. Вам расскажут о бывшей царской резиденции, покажут древние иконы и книги, впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 января 2018 г.
Церковь Вознесения Господня – объект всемирного культурного наследия, находящийся под эгидой ЮНЕСКО.
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