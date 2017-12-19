Собянин обещал поддержку московской киноиндустрии

19 декабря, 21:45
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин пообещал поддержку столичной киноиндустрии со стороны городских властей. Об этом он заявил на встрече со студентами школы кино и телевидения "Индустрия".
"Мы организовали специальную комиссию по поддержке съемок кино в Москве. В Москве снимается каждый год 50 фильмов. И я смотрю какие-то фильмы. Они с любовью сняты в Москве, на московских улицах, площадях, в зданиях. И мы тоже заинтересованы, чтобы как можно больше снимали фильмов в Москве", – цитирует мэра Агентство "Москва".
Собянин выразил надежду, что специальная комиссия поможет решить целый ряд проблем, которые есть при съемках кино. Речь идет о перекрытии улиц, предоставлении площадей и станций метро. Есть также организационные вопросы, тесно связанные с городскими службами, отметил мэр.
Он также отметил изменения в здании школы, расположенной в городской усадьбе Четверикова, Малютина и Елагиной конца XIX–начала XX веков.
"Буквально недавно мы передали под удивительный проект – создание школы кино. И, честно говоря, в обычной истории это происходит очень долго, нудно и не всегда заканчивается счастливо. Здесь полный хеппи-энд", – пояснил Собянин.
Школа "Индустрия" была создана в 2017 году при поддержке кинокомпании "Водород" и холдинга "Национальная Медиа Группа". Первыми студентами стали 50 человек. Их обучат сценарному мастерству, режиссуре и операторскому искусству.
В 2018 году в школе откроются новые программы обучения. Лучшим студентам учреждение предоставят гранты на обучение.
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