Полигон «Малинки» в Новой Москве будет законсервирован

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Президиум правительства Москвы распорядился законсервировать полигон твердых бытовых отходов "Малинки", расположенный в ТиНАО на границе поселений Краснопахорское и Щаповское, между Калужским и Варшавским шоссе.

Решение приняли для предотвращения возможного негативного влияния полигона на окружающую среду. Там проведут комплекс спецмероприятий. Речь идет о запрете приема новых отходов, сборе и очистке ливневых стоков, фильтрата, недопущении его распространения в почвенный слой, водные объекты и загрязнения воздуха. Будет проводится постоянный экологический мониторинг и другие мероприятия по контролю за соблюдением санитарных требований.

Ранее столичные власти провели мероприятия по экологической реабилитации полигона ТБО "Малинки". В частности, была выполнена санация нарушенных земель, остановлено сжигание медицинских отходов, устроены противофильтрационный и противооползневой барьер вокруг тела полигон для устранения угрозы обрушения склонов и разлива фильтрата. Кроме того, была создана система сбора и многоуровневой очистки фильтрата, территорию полигона оградили и установили контроль доступа, охрану и видеонаблюдение.