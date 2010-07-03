Спортивные тренировки и танцы пройдут в 19 парках Москвы

15:56
15:56
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки подготовили программу активного отдыха, где все желающие смогут заняться спортом или научиться танцевать, сообщил Сергей Собянин.
"Московские парки подготовили осеннюю программу активного отдыха для любого возраста. В "Северном Тушино", например, набирают группу футболистов от четырех лет, Ходынское поле зовет всех желающих на цигун, а "Сокольники" – на танцы", – написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые пройдут с сентября по ноябрь. 20 сентября в "Сокольниках" состоится театрализованная квест-игра "Культпоход в "Сокольники". В составе пионерского отряда участники отправятся знакомиться с достопримечательностями парка середины ХХ века.
Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".
В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.
В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.
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