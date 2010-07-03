Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник

15:30
15:30
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Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
"Последняя тема, которая обсуждалась в рамках национальных проектов, – это улучшение работы первичной помощи, поликлинической помощи. Был создан проект современной поликлиники: новый дизайн, новая логистика. И под это созданы проекты реконструкции и ремонта значительного количества клиник, которые сегодня находятся в морально устаревшем состоянии", – заявил мэр.
Он пообещал, что с начала 2020 года в рамках проекта работы начнутся в 50 поликлиниках. В целом же в течение трех лет под новые стандарты, согласованные с министерством здравоохранения, реконструируют около 140 поликлиник.
Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что показатели по модернизации поликлиник Москвы соответствуют поставленным задачам. Он подчеркнул, что несмотря на то, что в столице новинки научно-технического прогресса и новинки медицинской цифры внедряются быстрее, чем в других регионах страны, многие поликлиники открывали еще в 1970 годы, и им требуется переоборудование.
"Так что, надеюсь, это будет хорошим вкладом в развитие медицинской помощи на территории Москвы", – заявил премьер.
Собянин также рассказал о ходе городских закупочных кампаний по приобретению и поставке медицинского оборудования. Он отметил, что к участию в торгах удалось привлечь производителей высокотехнологичной медтехники, при этом стоимость была снижена на 30%.
Также глава города сообщил, что в столице реализуется системный проект, связанный с созданием в поликлиниках дополнительных рабочих мест для врачей, особенно наиболее востребованных у населения. Он предположил, что в течение шести месяцев эту нехватку врачей закроют.
Собянин добавил, что уровень смертности среди детей и взрослого населения в Москве снижается.
Ранее сообщалось, что с 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации.
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