Сергей Собянин поздравил с днем рождения народных артистов Ливанова и Ширвиндта

19 июля, 10:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Василия Ливанова и худрука Московского академического театра сатиры, народного артиста Михаила Ширвиндта . Телеграммы с пожеланиями от главы города опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
"Актер огромного таланта и обаяния, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественной культуры, подарили поклонникам искусства незабываемые образы. На замечательных фильмах с вашим участием, вошедших в золотой фонд нашего кинематографа, выросло несколько поколений зрителей", – сказано в сообщении. Мэр напомнил, что Ливанов озвучил десятки героев отечественных мультфильмов.
В поздравлении Ширвиндту сказано, что он является выдающимся актером, режиссером и педагогом. "Созданные вами образы являются вершиной актерского мастерства, ваши замечательные постановки неизменно находят живой отклик публики и являются ярким событием культурной жизни Москвы. Талант, обаяние, чувство юмора снискали вам искреннюю любовь миллионов поклонников театра и кино", – говорится в телеграмме.
Ливанов родился 19 июля 1935 года. Работал на студии "Союзмультфильм" с 1966 по 1973 год. Озвучил около 300 персонажей мультфильмов, включая Карлсона и крокодила Гену. Создавал серию мультфильмов "Бременские музыканты". В кино Ливанов известен ролью Шерлока Холмса в нескольких экранизациях романов Артура Конана Дойля.
Ширвиндт родился в 1934 году. Худруком Московского академического театра сатиры он стал в 2000 году. Широкую известность актер приобрел благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Вокзал для двоих".
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