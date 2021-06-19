Собянин призвал москвичей посетить павильоны "Здоровая Москва", чтобы вакцинироваться

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы посетить расположенные в городских парках павильоны "Здоровая Москва", чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Врачи будут ждать желающих сделать прививку без предварительной записи", – отметил градоначальник.

Выбрать наиболее удобно расположенный павильон возможно на опубликованной карте.

Собянин напомнил, что пройти вакцинацию можно в некоторых торговых центрах и других общественных местах, а также в одном из сотни прививочных пунктов на базе городских поликлиник.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.

