Программой лояльности карты "Тройка" пользуются более 200 тысяч человек

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Более 200 тысяч человек присоединились к программе лояльности карты "Тройка". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

"Город" - программа лояльности карты #Тройка работает с июня прошлого года. Владельцы карты получают бонусы и скидки в кафе, аптеках, магазинах и даже в #мосметро. Количество пользователей превысило 200 тысяч, а общая сумма покупок с Тройкой у партнеров - больше 730 млн рублей. pic.twitter.com/0y1Wmcy0Kt — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.

Программа лояльности "Город" для обладателей карты "Тройка" предусматривает различные бонусы и скидки в магазинах, аптеках, ресторанах, клиниках, салонах красоты и кинотеатрах. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении "Город". Планируется, что бонусами можно будет оплачивать аренду самокатов, каршеринг и вход в зоопарк.