Жилые дома и офисы появятся в районе "Большой Сити" в Москве

После реорганизации бывших промзон на территории района "Большой Сити" в Москве появятся жилые микрорайоны, общественные пространства и офисы. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"Проект, известный как "Большой Сити", считается крупнейшим инвестиционным проектом столицы. На территории больше 3 тысяч га планируется построить 5 млн кв м различной недвижимости. После реорганизации бывших промзон здесь появятся жилые микрорайоны, общественные зоны и офисы", – написал он.
Проект, известный как #БольшойСити, считается крупнейшим инвестиционным проектом столицы. На территории больше 3 тыс. га планируется построить 5 млн кв. м различной недвижимости. После реорганизации бывших промзон здесь появятся жилые микрорайоны, общественные зоны и офисы.
Мэр также сообщил, что на территории района предусмотрены новые объекты транспортной инфраструктуры и рекреации, строительство и реконструкция 74 километров дорог, обустройство и озеленение 24 километров набережных.
Ранее сообщалось, что власти продолжают развивать пространство семи столичных промзон в Центральном административном округе. В планах построить свыше 540 тысяч квадратных метров недвижимости.
Мэр столицы назвал заброшенные промзоны большим градостроительным резервом. По его словам, на месте неработающих предприятий и складов возводят метро, жилье, детсады, школы и деловые центры с развитой инфраструктурой.
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