Собянин поздравил московских школьников с победой на конкурсе инженерных команд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международном конкурсе детских инженерных команд. Поздравление мэр опубликовал в микроблоге в Twitter.

Абсолютным победителем в номинации "Перестройка+" стали ребята из школы № 1517. Команду школы имени Маршала Чуйкова признали лучшей в номинации "Микробный топливный элемент". Учащиеся школы № 1298 образовательного комплекса "Юго-Запад" победили в номинации "Космическая станция".

В финале участвовали 74 команды из семи стран. "Поздравляю, больше смелых идей!", – написал Собянин.