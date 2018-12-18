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18 декабря, 19:17

Собянин назначил замглавы департамента городского имущества Москвы

мэр Москвы Сергей Собянин власть

18 декабря, 19:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил Антона Михеева замглавы столичного департамента городского имущества. Текст распоряжения опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Михеева Антона Вячеславовича на должность заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы", – сказано в документе.

Уточняется, что служебный контракт с Михеевым заключен на пять лет, но при этом его действие не может превышать срок полномочий мэра столицы.

Накануне Сергей Собянин также произвел ряд кадровых перестановок. В частности, он назначил новых заместителей руководителя департамента здравоохранения Москвы. Ими стали Елена Громова и Елена Богородская.

Помимо этого, мэр уволил по собственному желанию главу столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Ирину Арутюнову и назначил замглавы департамента ЖКХ Лидию Смолину.

мэр Москвы Сергей Собянин власть

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