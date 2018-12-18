Собянин наградил победителей конкурса "Мои добрые дела"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин вручил благодарственные письма сотрудникам центров государственных услуг, победившим в конкурсе "Мои добрые дела", который проводится в рамках проекта "Мои документы – Мой искренний сервис".
Сам проект запустили в декабре 2017 года. Главной целью властей было создать систему, в которой сервис будет по-настоящему искренним, а его сотрудники будут смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов.
"Это уже не работа по инструкции, не простое выполнение своего функционала. Это работа от всей души, это искренний сервис. Это работа, которая приносит удовлетворение, дает энергию, зажигает вас и вы уже не выполняете нудную обязанность, а приходите к посетителям с душой, с открытым сердцем. В будущем во Дворце организуют центр обучения предоставления клиентского сервиса для работников всех городских служб и организаций, начиная с работников ЖКХ и сотрудников правительства Москвы", – добавил Сергей Собянин.
Ключевые элементы сервиса – это "суперадминистраторы", то есть сотрудники, которые решат любой вопрос посетителя, универсализация, которая заключается в том, что не менее половины сотрудников в центре предоставляют любые услуги, а также гарантированное качество предоставления услуг, а именно полное соблюдение нормативов и регламентов, сокращение времени обслуживания.
Сотрудники проходили обучение искреннему сервису в течение года. Суть в том, что они делают для клиентов больше, чем положено по инструкции во всем, начиная с искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой.
После старта проекта количество положительных отзывов в адрес сотрудников центров госуслуг значительно увеличилось, и сегодня 97% посетителей довольны обслуживанием. В рамках проекта в столице проходит конкурс "Мои добрые дела".
Его суть в том, что сотрудники МФЦ делятся друг с другом историями решения нестандартных жизненных проблем своих клиентов. За год они прислали более двух тысяч рассказов. Из них отобрано восемь историй-победителей, авторам которых Сергей Собянин вручил благодарственные письма. Позже эти истории будут опубликованы.
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