Собянин утвердил проекты планировок территорий в нескольких столичных районах

12:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проекты планировок сразу в нескольких районах столицы. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.
Площадь проектируемых территорий 8 и 9 микрорайонов в Бескудниковском районе составляет 57 гектаров. С севера они ограничены переулком 800-летия Москвы, с востока – Дмитровский шоссе, с юго-запада – Коровинским шоссе, с юго-востока – Сельтерской улицей, а с запада – Коровинским проездом и Бескудниковским бульваром.
Кроме этого, проект планировки предусмотрен на территории микрорайона 114 района Кузьминки, общая площадь которой составит 21,77 гектаров. При этом территория ограничена с севера Волгоградским проспектом, с востока – улицей Маршала Чуйкова с юга – границами участков жилых домов, с запада – Волжским бульваром.
Также новая программа коснется трех кварталов (32, 33, 34) в районе Черемушки. Площадь планировки территории, ограниченной с севера и северо-востока улицей Болотниковской, с северо-запада – улицей Матушкиной, с запада – улицами Новочеремушкинской, Каховкой, Херсонской, с юго-востока – Севастопольским проспектом, составляет более 108 гектара.
При этом из состава природных и озелененных территорий Юго-Западного административного округа столицы исключен природный комплекс № 125 "Сквер у школы по улице Каховка". В состав данной территории включен объект природного комплекса № 136 "Сквер "Севастопольская аллея".
"Реализация проекта планировки территории производится для обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства, предотвращения роста аварийного жилищного фонда в Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства, создания новой планировочной структуры городской среды для комфортного проживания, работы и отдыха", – сказано в документе.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайонов в районе Выхино-Жулебино.
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