Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин сообщил о начале приема заявок на премию им. Н.Островского людям с ограниченными возможностями. Об этом мэр объявил на своей странице в Twitter.

"Начинается прием заявок на премию им. Н.Островского. Она будет присуждаться москвичам с ограниченными возможностями здоровья в 10 номинациях. Размер премии 150 тысяч рублей, подавать заявки можно до 1 сентября", – отметил Собянин.

Премию получают москвичи с ограниченными возможностями, которые внесли большой вклад в развитие культуры и заслужили общественное признание за последние десять лет. Претендентами на премию могут стать музыканты, художники, писатели, дизайнеры, артисты и общественные деятели.

Также принять участие в конкурсе могут те горожане, которые оказали большую поддержку людям с инвалидностью и помогают им адаптироваться в обществе.

Премия мэра столицы создана в память о писателе, авторе романа "Как закалялась сталь" Николае Островском. Писатель создавал свои произведения, не имея возможности видеть и двигаться.

Определять порядок отбора кандидатов, выдвижения, регламент работы конкурсной комиссии будет департамент культуры Москвы. Вручение премии будет происходить в рамках мероприятий, которые посвящены Международному дню инвалидов.