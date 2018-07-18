Все города стараются создать жителям максимально комфортные условия – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Все города стараются создать своим жителям максимально комфортные условия. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Все города стараются создать своим жителям особые условия, с комфортными и красивыми улицами, хорошим, быстрым и доступным транспортом. Чтобы все в городе было хорошо – и парки, и скверы, и образование, и здравоохранение. Не важно, какие масштабные объекты строятся в городе, важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в первую очередь урбанизация направлена на комфорт жителей.

"Раньше урбанизация заключалась в промышленности, машинах и технологиях, сейчас – в человеке. Роль человека и человеческого капитала неизмеримо растет. Можно находиться в любой точке мира, но если у тебя нет талантливых людей, которые живут в твоем городе, то никакие деньги не смогут его улучшить", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал в рамках Московского урбанистического форума "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни"о новых стандартах строительства жилья, которые сделают новые московские дома на 15 – 25 процентов экологичнее прежней застройки. Он также представил доклад о комплексном транспортном развитии столицы на ближайшие годы.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 17 по 22 июля. В его рамках обсуждаются итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.