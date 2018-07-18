Переход горожан с личного транспорта на общественный улучшает экологию Москвы – Собянин

18 июля, 16:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Переход с личного транспорта на общественный положительно влияет на экологию столицы, заявил Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме – 2018.
Он пояснил, что 90 процентов всех выбросов вредных веществ в атмосферу приходится на транспорт. От того, сколько людей используют для передвижения общественный транспорт, зависит здоровье горожан. "Каждый процент увеличения перемещения на общественном транспорте дает почти процент улучшения экологического состояния города. Каждое новое решение, каждая новая технология, связанная с внедрением нового экологического транспорта, прямо влияет на здоровье москвичей", – подчеркнул мэр.
По его словам, с каждым годом экология в Москве улучшается несмотря на увеличение общего парка транспорта. Собянин пояснил, что это связано с ужесточением требований к используемому топливу и переходом на новые технологии.
Экологию также учитывают и при строительстве недвижимости. Мэр уточнил, что новые стандарты строительства жилья в столице позволят сделать московские дома на 15–25 процентов экологичнее прежней застройки. Новые требования к коммунальным сетям, к электро- и теплогенерации, программы по сортировке и утилизации мусора напрямую влияют на качество жизни горожан, добавил он.
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