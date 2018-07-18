Новые стандарты строительства жилья сделают дома на 15-25% экологичнее прежних – Собянин

18 июля, 16:03
Фото: Портал Мэра и Правительства Москвы/ Евгений Самарин
Сергей Собянин заявил, что новые стандарты строительства жилья в столице позволят сделать московские дома на 15-25 процентов экологичнее прежней застройки. Об этом передает Агентство "Москва".
"Мы приняли новые наиболее экологичные стандарты строительства столичных домов и запретили все морально устаревшие проекты. Это означает, что новые здания будут на 15 – 25 процентов экологичнее, чем прежняя застройка", – рассказал Собянин во время пленарного заседания в рамках Московского урбанистического форума.
Он также отметил, что новые требования к коммунальным сетям, к электро- и теплогенерации, а также программы по сортировке и утилизации мусора напрямую влияют на улучшение экологии города и качество жизни горожан.
Московский урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" проходит с 17 по 22 июля в парке "Зарядье".
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