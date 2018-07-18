Собянин на Московском урбанфоруме представил Путину доклад о транспортном развитии столицы

18 июля, 14:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В рамках Московского урбанистического форума Сергей Собянин представил Владимиру Путину доклад о комплексном транспортном развитии столицы на ближайшие годы.
По словам мэра, на форуме обсуждается много вопросов, и транспортная инфраструктура – одна из главных тем, поскольку это главная проблема всех крупных городов, включая Москву.
Собянин добавил, что в городе началась работа по созданию нового транспортного узла, и метро в столице будет практически вдвое больше с учетом МЦК, Большого подземного кольца и радиусов метро. Что касается Московских центральных диаметров, это будет более 400 километров наземного метро, которое свяжет пригороды столицы, крупные города и Москву, отметил мэр, подчеркнув при этом, что за ближайшие годы протяженность подземного и наземное метро в Москве вырастет в разы.
Основная задача, которая стоит перед столичными властями, – обеспечить станциями метро районы, в которых сейчас есть сложности с транспортной доступностью, добавил глава города. В своем докладе он также затронул темы развития пригородного железнодорожного сообщения и дорожного строительства.
Московский урбанистический форум, тема которого "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", проходит в столице с 17 по 22 июля. В его рамках обсудят итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.
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