Собянин на Московском урбанфоруме представил Путину доклад о транспортном развитии столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В рамках Московского урбанистического форума Сергей Собянин представил Владимиру Путину доклад о комплексном транспортном развитии столицы на ближайшие годы.

По словам мэра, на форуме обсуждается много вопросов, и транспортная инфраструктура – одна из главных тем, поскольку это главная проблема всех крупных городов, включая Москву.

Собянин добавил, что в городе началась работа по созданию нового транспортного узла, и метро в столице будет практически вдвое больше с учетом МЦК, Большого подземного кольца и радиусов метро. Что касается Московских центральных диаметров, это будет более 400 километров наземного метро, которое свяжет пригороды столицы, крупные города и Москву, отметил мэр, подчеркнув при этом, что за ближайшие годы протяженность подземного и наземное метро в Москве вырастет в разы.

Основная задача, которая стоит перед столичными властями, – обеспечить станциями метро районы, в которых сейчас есть сложности с транспортной доступностью, добавил глава города. В своем докладе он также затронул темы развития пригородного железнодорожного сообщения и дорожного строительства.

Московский урбанистический форум, тема которого "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", проходит в столице с 17 по 22 июля. В его рамках обсудят итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.