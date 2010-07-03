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13:33

Сервис "личных кабинетов" для пациентов любых клиник разрабатывают в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин город технологии

13:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил, что столичные власти разрабатывают сервис "личных кабинетов" для пациентов любых клиник. Предполагается, что там будет информация о пациентах не только из муниципальных, но и частных клиник, передает Агентство "Москва".

"То есть вы сможете по сути дела накапливать информацию о своем здоровье на протяжении всей жизни, к каким бы учреждениям и организациям вы ни обращались. Это значит, что будет более качественная диагностика, более качественное лечение", – сказал Собянин, выступая на форуме "Цифровая эволюция бизнеса".

Также мэр отметил, что на сегодняшний день в столице оказывается более 50 государственных услуг для предпринимателей.

"Это означает, что не надо соприкасаться с чиновниками, ходить по государственным учреждениям", – отметил Собянин.

По его словам, в городе в электронном виде доступны более 100 госуслуг.

"Сегодня услуги, помимо МФЦ, оказываются огромным количеством сервисов. Их сегодня около 260 услуг, и больше 100 – в электронном виде. Практически все активное население Москвы пользуется этими сервисами, начиная от информации о школьниках, заканчивая услугами ЖКХ, получение различных справок, документов и так далее", – сказал мэр Москвы.

В целом объем информационных технологий в экономике увеличивается с каждым годом.

"Москва, в которой почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, огромное количество учреждений, организаций, тоже не может жить без информационных технологий", – сообщил столичный градоначальник.

Собянин отметил, что информационные технологии являются одной из самых динамично развивающихся отраслей.

В планах, как подчеркнул Собянин, создание инновационной корпорации, которая объединит московские предприятия IT-отрасли.

18 апреля в "Цифровом деловом пространстве" открылся форум "Цифровая эволюция бизнеса". На мероприятии развернуты дискуссионные площадки. На мероприятии выступят представители ведущих российских и мировых компаний IT-отрасли. Ключевыми темами форума являются цифровое обучение и инфраструктура, продвижение компании в интернете и выход на международные рынки.

Собянин сообщил, что в Москве планируют создать инновационную корпорацию

мэр Москвы Сергей Собянин город технологии

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