Голосование по благоустройству дворов в Москве стартует в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Активный гражданин" 18 января начнется голосование по благоустройству московских дворов.

"Весной начнется новый этап благоустройства дворов, а сегодня мы запускаем голосование. Надо решить: что будет на детских и спортивных площадках, где выгуливать питомцев", – написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Весной начнется новый этап благоустройства дворов, а сегодня мы запускаем голосование. Надо решить: что будет на детских и спортивных площадках, где выгуливать питомцев. #АГ https://t.co/vicjwyZZNm — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 января 2018 г.





Ранее сообщалось, что в 2017 году капитально отремонтировали около 3,5 тысячи московских дворов.