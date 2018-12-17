Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мэр Москвы Сергей Собянин провел кадровые перестановки в столичных органах власти.

Согласно распоряжениям, опубликованным на портале мэра и правительства столицы, заместителями руководителя столичного департамента здравоохранения стали Елена Громова и Елена Богородская.

В документах отмечается, что служебный контракт заключен с Громовой на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы. Аналогичный контракт заключен и с Богородской.

Кроме того, мэр уволил заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Отмечается, что Арутюнова уволена по собственной инициативе.

Также Собянин назначил заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Лидию Смолину. Согласно распоряжению, Смолина принимается на государственную гражданскую службу Москвы. С ней заключен служебный контракт на пять лет, но не дольше срока полномочий мэра.

Ранее в начале декабря Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя городского департамента информационных технологий Ирину Сиренко. Отмечалось, что занимаемый пост Сиренко покинула по собственной инициативе.

Также 3 декабря Собянин назначил Павла Калтурина замруководителя городского департамента ЖКХ.