Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Мэр Москвы Сергей Собянин провел кадровые перестановки в столичных органах власти.
Согласно распоряжениям, опубликованным на портале мэра и правительства столицы, заместителями руководителя столичного департамента здравоохранения стали Елена Громова и Елена Богородская.
В документах отмечается, что служебный контракт заключен с Громовой на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы. Аналогичный контракт заключен и с Богородской.
Кроме того, мэр уволил заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Отмечается, что Арутюнова уволена по собственной инициативе.
Также Собянин назначил заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Лидию Смолину. Согласно распоряжению, Смолина принимается на государственную гражданскую службу Москвы. С ней заключен служебный контракт на пять лет, но не дольше срока полномочий мэра.
Ранее в начале декабря Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя городского департамента информационных технологий Ирину Сиренко. Отмечалось, что занимаемый пост Сиренко покинула по собственной инициативе.
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