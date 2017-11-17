Проходку тоннеля до станции "Нижегородская улица" завершат в апреле 2018 года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Проходку правого перегонного тоннеля до станции метро "Нижегородская улица" планируют завершить в апреле следующего года.

"Сегодня начали прокладывать правый перегонный тоннель до станции "Нижегородская улица". Это один из самых сложных строящихся объектов. Станция объединит метро, МЦК, электрички, автобусы и парковку. Проходка должна завершиться в апреле 2018 года", – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

17 ноября в Москве началась проходка правого перегонного тоннеля до станции "Нижегородская улица" Третьего пересадочного контура метро. Длина сооружения составит 1,2 километра.

Работы будут вести на глубине 26 метров под промзонами и улицами районов Лефортово и Нижегородский, а также под путями Горьковского направления железной дороги.