Проходку тоннеля до станции "Нижегородская улица" завершат в апреле 2018 года

17 ноября, 23:20
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Проходку правого перегонного тоннеля до станции метро "Нижегородская улица" планируют завершить в апреле следующего года.
"Сегодня начали прокладывать правый перегонный тоннель до станции "Нижегородская улица". Это один из самых сложных строящихся объектов. Станция объединит метро, МЦК, электрички, автобусы и парковку. Проходка должна завершиться в апреле 2018 года", – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
17 ноября в Москве началась проходка правого перегонного тоннеля до станции "Нижегородская улица" Третьего пересадочного контура метро. Длина сооружения составит 1,2 километра.
Работы будут вести на глубине 26 метров под промзонами и улицами районов Лефортово и Нижегородский, а также под путями Горьковского направления железной дороги.
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