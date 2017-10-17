Собянин: инновации стали драйвером развития экономики Москвы

17 октября 2017, 11:47
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Развитие системы поддержки инноваций в столице рассмотрели на заседании президиума правительства Москвы 17 октября. Как отмечалось во время обсуждения, в столице уже сформировалась комплексная инновационная инфраструктура, ставшая драйвером развития экономики города.
Подтверждением стал рост позиций Москвы в национальных и международных рейтингах конкурентоспособности. Так в 2016 году Москва заняла 43-е место в Глобальном рейтинге инновационных городов международного рейтингового агентства 2Thinknow. В 2011 году город занял 192-е место. В национальном топе регионов с лучшим инвестиционным климатом столица заняла третье место.
Всего инновационная инфраструктура Москвы включает порядка 1,5 тысячи объектов с высокотехнологичным оборудованием. В городе действует особая экономическая зона "Технополис Москва", 31 технопарк, 76 коворкингов и Цифровое деловое пространство – обновленный центральный дом предпринимателя (как изменилось здание, можно прочитать здесь). Кроме того, для инноваторов доступны пять центров развития производственных технологий и два инновационных кластера в Зеленограде и Троицке.
Для маленьких москвичей работают детские технопарки (кванториумы). Число таких образовательных площадок планируется наращивать не только в столице, но и по всей стране.
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