В 2021 году планируется дополнить QR-кодами несколько сотен городских указателей – Собянин

10:58
Фото: sobyanin.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году планируется оснащение QR-кодами еще нескольких сотен городских указателей. Об этом глава города сообщил на своем персональном сайте.
Речь идет об указателях, которые ведут к домам, связанным с историей и героями военных лет. Мэр столицы рассказал, что в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне было установлено 19 табличек с QR-кодами. Они указывали на Музей на Поклонной горе, а также на дома, в которых жили маршалы Советского Союза, сражавшиеся с захватчиками в 1941–1945 годах.
Глава города отметил, что за последние несколько лет система городской навигации была полностью изменена. Собянин заявил, что всего в Москве было установлено 11 139 городских указателей.
"Благодаря современным технологиям традиционные указатели могут совмещать онлайн и офлайн и рассказать гораздо больше об объекте, к которому они указывают путь", – отметил мэр.
Он добавил, что новый формат городской навигации позволит сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что в Москве увековечат память еще пяти героев Советского Союза. Мемориальные таблички будут установлены в честь Ивана Цапова, Виктора Юдина, Владимира Коккинаки, Владимира Алхимова и Николая Рукавишникова.
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