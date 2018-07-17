Реализована треть проектов по созданию нового транспортного каркаса – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице уже реализована треть проектов по созданию нового транспортного каркаса, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24", которое прошло в рамках Московского урбанистического форума.

Впереди еще две трети проектов, отметил Собянин, уточнив при этом, что их проще реализовать – под них уже выделена земля и проведены публичные слушания, сейчас специалисты находятся в процессе проектирования и стройки.

Он подчеркнул, что в итоге в Москве появятся новый транспортный каркас, состоящий из тысячи километров новых современных дорог, наземного и подземного метро.

"На старте у нас было меньше 300 километров метро в Москве, прекрасного, но страшно перегруженного метро, к которому невозможно было присоединять новые районы", – напомнил Собянин.

Он также назвал важным при развитии наземного метро захватывать и ближние города Подмосковья.

Ранее Сергей Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума – 2018. Он проводится в городе уже восьмой раз, в этом году форум впервые принимает парк "Зарядье". По словам мэра, главной задачей форума стал поиск ответа на вопрос: как должен развиваться современный российский город.