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13:22

Собянин поздравил с днем рождения Аристарха Ливанова и Юлию Борисову

мэр Москвы Сергей Собянин культура

13:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил народного артиста РФ Аристарха Ливанова с 72-летием. Мэр отметил, что на фильмах с участием Литвинова выросло несколько поколений.

"На протяжении десятилетий Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства и являетесь одним из самых востребованных актеров современности. Созданные Вами сценические образы завоевали искренние симпатии театральной Москвы и всей России", – говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на портале мэра и правительства Москвы.

Аристарх Ливанов родился в 1947 году в Киеве. Известность ему принесла работа в сериале "Государственная граница". Он играл в фильмах "Мы, нижеподписавшиеся", "Михайло Ломоносов" и "Личное дело судьи Ивановой".

Также Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Юлию Борисову. Мэр Москвы отметил, что Борисова является примером верности традициям вахтанговской школы.

"Ваш талант, профессионализм и безграничное обаяние по праву снискали вам глубокое уважение коллег и искреннюю любовь многочисленных поклонников. Фильмы с вашим блистательным участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", – говорится в поздравительной телеграмме.

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 году в Москве. Актриса исполнила роли принцессы Турандот и Виринеи, Настасьи Филипповны ("Идиот"), Клеопатры ("Антоний и Клеопатра") и многие другие.

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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