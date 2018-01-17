Собянин встретился с участниками проекта "Лидер.Мед"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин встретился с участниками кадрового проекта департамента здравоохранения Москвы "Лидер.Мед".

"Новые лидерские качества мы решили не искать в какой-то такой старой системе, когда кто-то кого-то знает и кто-то кого-то пригласил и побеседовал. В такой большой системе это неэффективно, и вряд ли даст хороший результат. Поэтому мы провели масштабный конкурс и выявили огромное количество людей, которых раньше кадровики департамента здравоохранения, руководители департаментов здравоохранения просто не видели. И у нас появился достаточно большой отряд амбициозных, хорошо подготовленных людей, готовых быть кадровым резервом для серьезных должностей", – сказал Собянин.

Проект, стартовавший 22 августа 2017 года, был призван сформировать резерв управленческих кадров для столичной системы здравоохранения. Проект включал в себя четыре этапа тестирования.

Для участия в проекте было подано более шести тысяч заявок. Претенденты должны были продемонстрировать навыки анализа информации и управления ресурсами, системность мышления, способность работать в коллективе и другие качества.

Помимо врачей, в проекте приняли участие медицинские сестры с высшим образованием, а также юристы и экономисты, работающие в медицинских организациях. 91% участников – москвичи, работающие в учреждениях депздрава.

Большинство – в возрасте от 31 до 45 лет. 50 процентов участников конкурса работают врачами. В кадровый резерв департамента отобрали 300 специалистов, их имена обнародованы на сайте ведомства.