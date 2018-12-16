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16 декабря, 20:07

Мэр Москвы поздравил с днем рождения композитора Родиона Щедрина

мэр Москвы Сергей Собянин культура

16 декабря, 20:07

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы отметил вклад Щедрина − выдающегося композитора, пианиста и педагога − в развитие российской и мировой культуры. "На протяжении десятилетий ведущие оркестры планеты с успехом исполняют Ваши произведения, которые дарят публике незабываемые впечатления", − подчеркнул Собянин.

По словам мэра, Щедрин сумел воспитать "целую плеяду талантливых музыкантов".

Родион Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года. Композитор является автором семи опер, пяти балетов и трех симфоний, а также 14 концертов, произведений камерной, инструментальной, вокальной и хоровой музыки. Он также писал музыку к кинофильмам и спектаклям. В числе наиболее знаменитых работ Щедрина − балеты "Конек-Горбунок" и "Анна Каренина", оперы "Не только любовь", "Мертвые души" и "Очарованный странник".

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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