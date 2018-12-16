Собянин рассказал о превращении зимнего сезона в праздник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зимний сезон в Москве превратился в яркий новогодний праздник. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр города напомнил, что восемь лет назад перед Новым годом была заполнена только треть гостиничных номеров столицы. Сегодня все изменилось: отовсюду приезжают туристы, открываются фестивальные площадки, работают спортивные объекты.
"Самый темный, серый, скучный сезон превращается в великолепный, яркий праздник. Это очень важно для нашего города, который по три-четыре зимних месяца не видит солнца, – создать праздник и хорошее настроение для людей", – сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что в уходящем году туристический бизнес в Москве продемонстрировал существенное развитие. А за последние семь лет турпоток в столицу вырос более чем в два раза.
14 декабря в Москве стартовал шестой фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 13 января. Всего в городе будут работать 78 площадок, 19 из которых расположились в центре.
Нынешний фестиваль удивит горожан и туристов целым рядом новинок. Например, на Новом Арбате впервые открылась площадка для керлинга. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в квесте "Сказочное путешествие", который охватит девять столичных парков.
Почти месяц городские парки будут развлекать москвичей собственными праздничными программами. В частности, Измайловский парк отправит горожан в путешествие по разным странам, а парк "Красная Пресня" познакомит с рождественскими традициями позапрошлого столетия.
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