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16 ноября 2017, 21:15

Мэр Москвы

Проекты по развитию транспортной системы в столице реализуют до 2025 года

Фото: depositphotos/scaliger

Проекты по развитию столичной транспортной системы планируют реализовать до 2025 года.

Речь идет о создании маршрутов для пригородных поездов через центр столицы. Радиальные направления Московской железной дороги объединят в одну колею.

Максимальный срок окончания двух наиболее крупных проектов – два года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью на телеканале ТВЦ.

"Остальные проекты будут реализованы в течение пяти лет, может быть даже в течение четырех лет. Предельный срок – до 2025 года. Но я уверен, что мы, как всегда, постараемся сделать это как можно быстрее", – добавил Собянин.

Ранее мэр города сообщил, что нововведения значительно разгрузят всю транспортную систему столицы.

Проект строительства в столице новой ветки наземного метро, которая соединит радиальные железнодорожные направления, поддержал президент РФ Владимир Путин.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт
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