Собянин порекомендовал пересмотреть организацию вывода зрителей из "Лужников"

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Мэр столицы Сергей Собянин посоветовал организаторам "Лужников" пересмотреть возможности вывода зрителей со стадиона.

"Выход со стадиона во время матча затянулся, и погода создавала некомфортную ситуацию. Организатором нужно сделать выводы и перераспределить потоки, а самое главное – предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона", – сказал мэр в интервью телеканалу ТВЦ.

Собянин добавил, что при действующей организации выхода людей невозможно загрузить всех болельщиков – примерно 80 тысяч человек – в автобусы.

Ранее фанаты раскритиковали организацию тестового матча Россия – Аргентина в "Лужниках", который прошел 11 ноября. По словам зрителей, их долго не выпускали с трибун, а чтобы покинуть верхний ярус, потребовалось не менее 40 минут.