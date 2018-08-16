Работы по подготовке системы теплоснабжения Москвы к зиме завершатся 25 августа

16 августа, 14:44
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Работы по подготовке к зиме системы теплоснабжения в Москве завершатся 25 августа. Об этом в ходе осмотра нового Центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" сообщил Сергей Собянин.
"Осталась неделя для того, чтобы подготовить жилищный фонд, объекты соцкультбыта и коммерческие объекты к зимнему отопительному сезону, готовится система водоканала, жилищно-коммунальные предприятия, система подачи газа и воды. Срок до 25 августа", – сказал мэр.
В свою очередь, управляющий директор компании Денис Башук заверил Собянина в окончании всех подготовительных работ в срок.
В Центре создано единое информационное пространство для оперативно-технологического управления, которое позволяет ускорить передачу информации и заметно сократить время реагирования аварийных служб компании МОЭК.
В рамках модернизации ЦДУ МОЭК были смонтированы современные системы и оборудование: видеостена и видеомониторы, где в реальном времени отображается информация о работе оборудования объектов теплоснабжения МОЭК, ведется контроль подачи тепла на объекты городской инфраструктуры; система мониторинга перемещения аварийной техники, выделенные каналы оперативной связи с ПАО "Мосэнерго" и многое другое.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: