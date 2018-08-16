Работы по подготовке системы теплоснабжения Москвы к зиме завершатся 25 августа

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Работы по подготовке к зиме системы теплоснабжения в Москве завершатся 25 августа. Об этом в ходе осмотра нового Центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" сообщил Сергей Собянин.

"Осталась неделя для того, чтобы подготовить жилищный фонд, объекты соцкультбыта и коммерческие объекты к зимнему отопительному сезону, готовится система водоканала, жилищно-коммунальные предприятия, система подачи газа и воды. Срок до 25 августа", – сказал мэр.

В свою очередь, управляющий директор компании Денис Башук заверил Собянина в окончании всех подготовительных работ в срок.

В Центре создано единое информационное пространство для оперативно-технологического управления, которое позволяет ускорить передачу информации и заметно сократить время реагирования аварийных служб компании МОЭК.

В рамках модернизации ЦДУ МОЭК были смонтированы современные системы и оборудование: видеостена и видеомониторы, где в реальном времени отображается информация о работе оборудования объектов теплоснабжения МОЭК, ведется контроль подачи тепла на объекты городской инфраструктуры; система мониторинга перемещения аварийной техники, выделенные каналы оперативной связи с ПАО "Мосэнерго" и многое другое.