Медицинский центр на улице Щепкина реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти планируют в течение года реконструировать медицинский центр на улице Щепкина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Современная клиника, где пациенты получают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения", − подчеркнул мэр.



В течение года планируем сделать реконструкцию медицинского центра на улице Щепкина. Современная клиника, где пациенты получают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.

Ранее Сергей Собянин сообщил москвичам, что в районе ЖК "Татьянин парк" в ТиНАО построят трехэтажную поликлинику. По словам мэра, новая поликлиника сможет принимать за смену 48 детей и 112 взрослых.