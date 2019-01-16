Собянин рассказал об административных барьерах для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве для инвесторов почти нет административных барьеров в сфере строительства, заявил Сергей Собянин в интервью "Первому каналу" в рамках участия в Гайдаровском форуме 2019.

"У нас выданы градостроительные решения в области промышленного строительства, строительства гостиниц, офисов, жилья – достаточно, чтобы строить на протяжении ближайших пяти-шести лет спокойно, даже не обращаясь в правительство Москвы", – сказал мэр.

По его словам, в столице размер инвестиций превышает показатели европейских стран. "Это как раз избыточные требования технадзора, пожнадзора, Роспортебнадзора", – уточнил Собянин.

Мэр добавил, что власти Москвы постоянно ведут борьбу с административными препятствиями.

4 января стало известно, что более 2,2 миллиона пользователей посетили инвестиционный портал Москвы в прошлом году. Наиболее востребованными разделами сайта оказались "Инвестиции в Москву", "Торги. Имущество" и "Путеводитель инвестора".

Сергей Собянин ранее подчеркнул, что сайт создан для тех, кто хочет "выгодно вложить средства в городские проекты". Там можно подать необходимые заявки и получить консультацию.