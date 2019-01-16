Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:54

Собянин рассказал об административных барьерах для инвесторов

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

15:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве для инвесторов почти нет административных барьеров в сфере строительства, заявил Сергей Собянин в интервью "Первому каналу" в рамках участия в Гайдаровском форуме 2019.

"У нас выданы градостроительные решения в области промышленного строительства, строительства гостиниц, офисов, жилья – достаточно, чтобы строить на протяжении ближайших пяти-шести лет спокойно, даже не обращаясь в правительство Москвы", – сказал мэр.

По его словам, в столице размер инвестиций превышает показатели европейских стран. "Это как раз избыточные требования технадзора, пожнадзора, Роспортебнадзора", – уточнил Собянин.

Мэр добавил, что власти Москвы постоянно ведут борьбу с административными препятствиями.

4 января стало известно, что более 2,2 миллиона пользователей посетили инвестиционный портал Москвы в прошлом году. Наиболее востребованными разделами сайта оказались "Инвестиции в Москву", "Торги. Имущество" и "Путеводитель инвестора".

Сергей Собянин ранее подчеркнул, что сайт создан для тех, кто хочет "выгодно вложить средства в городские проекты". Там можно подать необходимые заявки и получить консультацию.

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика