Собянин рассказал об административных барьерах для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве для инвесторов почти нет административных барьеров в сфере строительства, заявил Сергей Собянин в интервью "Первому каналу" в рамках участия в Гайдаровском форуме 2019.
"У нас выданы градостроительные решения в области промышленного строительства, строительства гостиниц, офисов, жилья – достаточно, чтобы строить на протяжении ближайших пяти-шести лет спокойно, даже не обращаясь в правительство Москвы", – сказал мэр.
По его словам, в столице размер инвестиций превышает показатели европейских стран. "Это как раз избыточные требования технадзора, пожнадзора, Роспортебнадзора", – уточнил Собянин.
Мэр добавил, что власти Москвы постоянно ведут борьбу с административными препятствиями.
4 января стало известно, что более 2,2 миллиона пользователей посетили инвестиционный портал Москвы в прошлом году. Наиболее востребованными разделами сайта оказались "Инвестиции в Москву", "Торги. Имущество" и "Путеводитель инвестора".
Сергей Собянин ранее подчеркнул, что сайт создан для тех, кто хочет "выгодно вложить средства в городские проекты". Там можно подать необходимые заявки и получить консультацию.
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