Национальные проекты оказывают помощь регионам – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Национальные проекты оказывают помощь развитию регионов, сообщил Сергей Собянин в ходе открытой дискуссии "Национальные цели развития: стратегия России 2018–2024" в рамках X Гайдаровского форума.

По его словам, нацпроекты ежегодно добавляют региональным бюджетам около 500 миллиардов рублей на те задачи и цели, которые они ставили до этого перед собой.

Мэр уточнил, что эти средства идут на освоение космоса, на образование, здравоохранение, благоустройство, дороги и так далее, передает Агентство "Москва".

X Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал сократить роль государства в экономическом секторе. Эти меры выведут Россию в пятерку лучших экономик мира, уверен Кудрин.

Он считает, что для успешного экономического развития России требуется реформирование государственного правления. Кроме того, для экономического роста также необходимо увеличить полномочия регионов и передать им во владение часть земельных ресурсов.