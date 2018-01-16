В ТиНАО за три года построят пять станций метро и 130 километров дорог

16 января, 19:28
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
За три года на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы построят пять станций метро и 130 километров дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в Twitter.
Мэр Москвы отметил, что у ТиНАО большие возможности для строительства жилья, создания рабочих мест и привлечения инвестиций.
У #ТиНАО большие возможности для строительства жилья, создания рабочих мест, привлечения инвестиций. В первую очередь там необходимо создавать транспортную инфраструктуру. За три года планируем построить в Новой Москве 5 станций #мосметро и 130 км дорог.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 января 2018 г.
Градоначальник также напомнил о недавнем вводе в эксплуатацию новой поликлиники в поселке Воскресенский на территории ТиНАО.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится парк площадью около 100 гектар по проекту голландских архитекторов. Парк построят к 2023 году.
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