Собянин поздравил завод "Стройдеталь" с юбилеем

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с 80-летием завод "Стройдеталь".

"Сегодня юбилей завода "Стройдеталь". Уже 80 лет он производит строительные материалы, теплоизоляционные покрытия и ткани для шумоизоляции, чтобы в наших домах было уютно. Поздравляю сотрудников предприятия и желаю хорошего продолжения большой истории!" – написал мэр в своем Twitter.

Завод "Стройдеталь" вырос из треста "Военмехстройдеталь", основанного в 1938 году на базе мелких предприятий по производству строительных деталей. В 1949 года трест "Военмехстройдеталь" был переименован в Комбинат "Стройдеталь".

