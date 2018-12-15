Собянин поздравил завод "Стройдеталь" с юбилеем

15 декабря, 17:38
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил с 80-летием завод "Стройдеталь".
"Сегодня юбилей завода "Стройдеталь". Уже 80 лет он производит строительные материалы, теплоизоляционные покрытия и ткани для шумоизоляции, чтобы в наших домах было уютно. Поздравляю сотрудников предприятия и желаю хорошего продолжения большой истории!" – написал мэр в своем Twitter.
Завод "Стройдеталь" вырос из треста "Военмехстройдеталь", основанного в 1938 году на базе мелких предприятий по производству строительных деталей. В 1949 года трест "Военмехстройдеталь" был переименован в Комбинат "Стройдеталь".
Сегодня юбилей завода "Стройдеталь". Уже 80 лет он производит строительные материалы, теплоизоляционные покрытия и ткани для шумоизоляции, чтобы в наших домах было уютно. Поздравляю сотрудников предприятия и желаю хорошего продолжения большой истории! pic.twitter.com/G23XKvp8SE— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 декабря 2018 г.
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