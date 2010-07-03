Собянин поздравил с юбилеем Аллу Пугачеву

Сергей Собянин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Мэр пожелал ей здоровья, благополучия, любви и тепла в доме.
"Сегодня день рождения яркой, одаренной, по-настоящему народной артистки Аллы Пугачевой. Песни Аллы Борисовны всегда достигают цели – сердца слушателя", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
15 апреля Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. В честь этого события впервые за много лет она даст сольный концерт в Кремле 17 апреля.
Ранее примадонну поздравил Владимир Путин. Президент написал, что на вершине эстрадного Олимпа Пугачева оказалась благодаря таланту, неординарным вокальным данным, яркому темпераменту и работоспособности. По его словам, это помогло певице снискать всенародную славу. Глава государства также упомянул роль артистки в развитии российской эстрады.
В репертуар Пугачевой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.