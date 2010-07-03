Собянин поздравил с юбилеем Аллу Пугачеву

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Сергей Собянин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Мэр пожелал ей здоровья, благополучия, любви и тепла в доме.

"Сегодня день рождения яркой, одаренной, по-настоящему народной артистки Аллы Пугачевой. Песни Аллы Борисовны всегда достигают цели – сердца слушателя", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

15 апреля Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. В честь этого события впервые за много лет она даст сольный концерт в Кремле 17 апреля.

Ранее примадонну поздравил Владимир Путин. Президент написал, что на вершине эстрадного Олимпа Пугачева оказалась благодаря таланту, неординарным вокальным данным, яркому темпераменту и работоспособности. По его словам, это помогло певице снискать всенародную славу. Глава государства также упомянул роль артистки в развитии российской эстрады.

В репертуар Пугачевой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".