Собянин рассказал о выборе программ наставничества в конкурсе "Лидеры России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В рамках программы наставничества столицу выбирают треть финалистов конкурса управленцев "Лидеры России". Такое заявление сделал Сергей Собянин по итогам своей встречи с участниками конкурса, передает Агентство "Москва".

Глава города сам является одним из наставников конкурса. Мероприятие, в котором принял участие Собянин, проходит в сочинском Парке науки и искусств "Сириус".

"После финала определятся победители, и, соответственно, мы посмотрим, кто из них заявится на наставничество мэра Москвы. Предварительно, мне коллеги сказали, что претендентов достаточно много – треть от всех участников, которые вышли в финал", – сказал мэр, назвав желание конкурсантов естественным.

Общаясь с участниками, Собянин подчеркнул, что Москва лидирует по многим технологиям – от благоустройства до развития системы услуг и коммуникаций.

"Ребятам интересно посмотреть на один из лучших опытов управления городом не только в России, но и по ряду показателей в мире. Но и Москва, конечно, дает возможность для роста и в бизнесе, и в государственном управлении", – добавил градоначальник.

По словам Собянина, возможности получат не только выбравшие столицу финалисты конкурса, но и сами власти Москвы. Предложения будущих управленцев мэр счел достойными реализации.

Участникам конкурса Собянин предложил обсудить вопросы, связанные с управлением системой ЖКХ в городе. Мэр уделил внимание решению проблем каждого дома и двора в отдельности. После обсуждение конкурсанты презентовали свои программы действий. Они предложили создать технологические карты, реестр услуг ЖКХ для повышения прозрачности этой сферы и мобильное приложения для обращений граждан.

Высказанные предложения понравились главе столицы. "Вся система в городе должна быть выстроена таким образом, чтобы жителю было комфортно, чтобы он получал качественные услуги, а все мы лишь обеспечиваем эту комфортную жизнь и качественные услуги. Рад, что ребята пришли к такому фундаментальному выводу", – сказал Собянин.

14 марта состоялась церемония открытия финала конкурса "Лидеры России". Заключительный этап продлится до 17 марта, тогда же организаторы назовут имена победителей.

Конкурс "Лидеры России" стал одним из проектов автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", созданной указом Владимира Путина 22 мая 2018 года. Задача структуры – обеспечить личностную и профессиональную самореализацию граждан через социальные лифты.