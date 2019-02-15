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13:18

Собянин поздравил с днем рождения главу Тверской области

мэр Москвы Сергей Собянин общество

13:18

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сергей Собянин поздравил с 51-летием губернатора Тверской области Игоря Руденю. Поздравление мэр разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник пожелал ему успехов, позитивного настроения и отменного здоровья.


Игорь Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. Окончил Московский государственный университет пищевых производств по специальности "экономист-менеджер". В разные годы служил в министерстве внутренних дел, работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт", являлся гендиректором ЗАО "Росзерно". Также он был заместителем министра сельского хозяйства РФ. В 2016 году одержал победу на выборах губернатора Тверской области.

мэр Москвы Сергей Собянин общество

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