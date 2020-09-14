Количество туристов в Москве выросло до миллиона человек в месяц – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Количество туристов в Москве выросло до миллиона человек в месяц, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году, но само по себе количество людей, приезжающих в Москву, живущих в гостинице, – это даже не деловые поездки, а именно туризм. Это тоже большая масса людей", – цитирует мэра Агентство "Москва".

По словам Собянина, в городе нет секторальных ограничений, но существуют требования к конкретным предприятиям, включая стадионы и учреждения культуры. В них разрешается задействовать до 50% посадочных мест.

Градоначальник отметил, что для участия в тестировании вакцины от COVID-19 записались около 55 тысяч жителей столицы. Поучаствовать в исследовании могут все желающие с учетом медицинских требований.

Ранее Собянин заявил, что в столице нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры. Глава города подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в Москве будет управляемой.

В городе положительный результат на COVID-19 дают лишь 1,5 процента тестов. Свободны порядка 60 процентов коек, оборудованных для приема пациентов с коронавирусом.